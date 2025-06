Lang-Napoli, KKN: accordo totale col giocatore! Si lavora col Psv

vedi letture

Il Napoli accelera per Noa Lang del Psv Eindhoven. Il direttore di Kiss Kiss Napoli, ai microfoni di ‘Radio Goal’, riferisce le ultime sulla trattativa: “Il Napoli ha raggiunto un accordo Noa Lang. Il club di De Laurentiis e l’esterno olandese sono d’accordo su tutto! Diritti d’immagine compresi, contratto di 5 anni. In queste ore il Napoli sta lavorando con il PSV Eindhoven per perfezionare l’accordo”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).