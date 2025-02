Lucca, c’è anche il Napoli per l’estate: l’Udinese fissa il prezzo

L'Udinese si gode Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 che sta attirando sempre più interessamenti e che a gennaio è rimasto nonostante le richieste di alcune big inizino a moltiplicarsi.

Il centravanti ex Ajax è andato a segno anche nell’ultimo turno contro il Venezia, confermando di essere in un ottimo momento di forma e soprattutto di crescita. In questa stagione è a quota 9 gol in 22 partite in campionato e in vista dell’estate sono diverse le squadre che lo stanno tenendo sotto osservazione. Napoli e Milan sono i due club più interessati a lui, riferisce il portale Relevo. L'Udinese chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro.