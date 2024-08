Mario Rui non è convinto del San Paolo: ha un'altra idea per il futuro

In uscita dal Napoli, Mario Rui è in trattativa con il San Paolo, però non ha ancora l’accordo definitivo con il club brasiliano e soprattutto traccheggia perché la sua aspirazione, dopo tanti anni lontano dal Portogallo, sarebbe quella di tornare a casa. Di rientrare in patria. E così, attende e riflette. E continua ad allenarsi in disparte, insieme con gli altri colleghi sul mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.