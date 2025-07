Mercato punte, il Milan valuta se affondare per Lucca. Osimhen, la Juve non molla

In questa finestra estiva avrà ampio spazio il mercato delle prime punte, dove tante big di Serie A sono coinvolte: il Napoli cerca un profilo di livello da affiancare a Lukaku, il Milan fa lo stesso per Gimenez mentre la Juventus vuole piazzare un altro centravanti dopo David. A riferire ultime sull'argomento è il giornalista Niccolò Ceccarini, che su Tuttomercatoweb.com scrive: "Tare per l’attacco cerca un centravanti con caratteristiche diverse da quelle di Santiago Gimenez. La prima scelta sarebbe Retegui ma la valutazione dell’Atalanta è superiore ai 50 milioni di euro. In più negli ultimi giorni si è inserita forte anche l’Al Qadsiah, che non avrebbe grossi problemi a soddisfare le esigenze del club di Percassi.

Il Milan però non molla in attesa di capire se ci possono essere margini per un eventuale affondo. E proprio viste le difficoltà a fare un’operazione del genere i rossoneri si sono subito messi al lavoro per cercare un’alternativa. E un profilo che piace molto è Lucca. La trattativa con il Napoli non si è ancora finalizzata e per questo il Milan sta valutando la possibilità di entrare in azione in maniera decisa. Anche la Juventus sta cercando di sistemare la rosa in vista della prossima stagione. In attacco l’arrivo di David non ha certo fermato il progetto Osimhen. Anche perché la questione Vlahovic è aperta e la sensazione è che sia difficile andare avanti insieme nonostante un contratto fino al giugno 2026".