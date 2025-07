Miretti-Napoli, Gazzetta: nelle prossime ore risvolti importanti

“Nelle prossime ore potrebbero esserci dei risvolti importanti per l’arrivo di Fabio Miretti alla corte di Antonio Conte. Dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito al Genoa, il centrocampista - ha detto il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live-speciale Dimaro su Marte'- cresciuto nel vivaio Juve, potrebbe spostarsi per una cifra compresa tra 15 e 20 milioni, che creerebbe comunque plusvalenza per la Juve. Il giocatore è una vecchia conoscenza di Manna ai tempi della Next Gen.

Se Ndoye può essere il sostituto di Kvara? Posso aspettarmi anche il colpo di teatro da parte del Napoli e perché no, un giocatore come Sancho o Garnacho”.