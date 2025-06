Nome nuovo per la fascia destra, Mediaset: Fernandes del Porto nel mirino del Napoli

Napoli attivissimo sul mercato in queste ore, il club di De Laurentiis è su vari obiettivi per rinforzarsi sugli esterni e non solo. Nel corso di Sportmediaset, il giornalista ed esperto di mercato Mediaset Orazio Accomando ha parlato delle trattative dei campioni d'Italia: "Difficile Ndoye ma si continua a trattare, il nome forte è quello di Noa Lang.

In stand-by Jadon Sancho che piace anche alla Juventus, e ha avuto un’offerta dal Fenerbahce. Il nome nuovo per la difesa è quello del terzino destro del Porto Martim Fernandes". Il classe 2006 è stato impegnato con la squadra portoghese nel Mondiale per Club, tre presenze da titolare per il nazionale UInder 19 lusitano. L'avventura del Porto nella competizione è terminata, solo terzo posto per i Dragões del Gruppo B alle spalle di Palmeiras e Inter Miami.