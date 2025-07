Osimhen-Galatasaray, dalla Turchia: atteso a Istanbul, entro venerdì l'annuncio ufficiale

Victor Osimhen è sempre più vicino al trasferimento definitivo al Galatasaray. Il Napoli e il club turco hanno già raggiunto un accordo per una cessione da 75 milioni di euro, divisa in due rate, con l’aggiunta del 10% sulla futura rivendita del calciatore e una clausola anti-Serie A valida per due anni. La trattativa è ormai alle battute finali e mancherebbe solo l’ufficialità.

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Burhan Can Terzi, Osimhen dovrebbe arrivare a Istanbul già in questo fine settimana per definire i dettagli dell’operazione e firmare il contratto. L’annuncio ufficiale è atteso tra domani e venerdì. Si chiude così una delle operazioni di mercato più importanti dell’estate per il club azzurro.