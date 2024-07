Osimhen in attesa, ma Kolo Muani sta bloccando il mercato del Psg

Il Psg al momento ha lo stesso problema del Napoli e deve vendere prima di acquistare. Kolo Muani è in uscita, ma sta bloccando il mercato, per questo non è stata ancora formalizzata un’offerta per Osimhen. Il Psg non intende investire i 130 milioni della clausola, ma è pronto a mettere in piedi un affare da circa 100 milioni tra parte cash e possibili contropartite. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.