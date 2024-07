Osimhen-PSG, ritorno di fiamma: Campos spera in uno sconto, i dettagli

Campos sa bene della posizione ferrea di De Laurentiis, ma la cessione del nigeriano potrebbe essere occasione per sanare i rapporti

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, risulta un ritorno di fiamma tra il Paris Saint-Germain e Victor Osimhen. Nell’ultima settimana c’è stato un contatto tra il DS Campos e l’entourage del nigeriano, per sondare la disponibilità del bomber azzurro. L’obiettivo della dirigenza parigina è di ottenere uno sconto di circa 20 milioni di euro sulla clausola del calciatore.

Campos sa bene della posizione ferrea di De Laurentiis, ma la cessione del nigeriano potrebbe essere occasione per sanare i rapporti tra i due club dopo le pressioni esercitate per Kvaratskhelia. Almeno questa è la speranza dei francesi. Da monitorare il futuro di Kolo Muani, che potrebbe lasciare già spazio ad Osimhen dopo un solo anno al PSG. Nelle prossime settimane la pista può scaldarsi, nel mentre Campos sonda il terreno per il suo pupillo.