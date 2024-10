Piaceva al Napoli, Gyokeres resterà allo Sporting fino a fine stagione: l'annuncio

Dodici gol in 12 apparizioni stagionali, di cui una in Champions League, e l'attuale quarto posto nella classifica prestigiosa della Scarpa d'Oro (16,5), davanti a giocatori dal calibro di Kane, Barcola e Palmer. Per di più penalizzato dal coefficiente più basso rispetto a quello garantito ai cinque maggiori campionati europei. Eppure da quando Viktor Gyokeres è sbarcato allo Sporting Lisbona sta infrangendo record su record e viene da pensare ormai che la clausola rescissoria da 100 milioni non sia stata una scelta folle da parte del club portoghese.

Perché di abboccamenti da parte di alcune big d'Europa nei confronti del Cannibale ce ne sono stati e proprio questa clausola ha impedito che in estate partisse. Tra tutte l'Atletico Madrid, che poi ha pensato di investire poco meno per accaparrarsi Julian Alvarez. Il presidente dei Leoes, Frederico Varandas, ha recentemente ammesso su RTP3 che non ci sono impossibilità nel mercato invernale, confidando però nella permanenza dello svedese a Lisbona: "Direi che è molto, molto, molto difficile, impossibile, non esiste nella vita, ora direi che è molto, molto, molto difficile”.

Di norma però più gol segni, più ti avvicini alla partenza. Perché i richiami delle sirene estere risuonano nelle orecchie e possono anche stordire i club con cifre da capogiro: "Ha già segnato molto, continua a segnare...sarebbe molto, molto, molto difficile, molto difficile (partire a gennaio, ndr)", la chiosa del numero uno dello Sporting Lisbona.