Retroscena Milinkovic-Savic: doveva fare le visite mediche sabato, i dettagli

Il Napoli continua a lavorare sul mercato e nella giornata di ieri ha annunciato anche l'acquisto di Sam Beukema, ex difensore del Bologna. La maggior parte del lavoro è stato compiuto, ma mancano ancora diversi tasselli per completare definitivamente la rosa e le coppie ruolo per ruolo, come il vice Meret, il vice Di Lorenzo, il sesto centrocampista ed un altro esterno offensivo. Tra i pali, dopo il rientro dal prestito di Scuffet al Cagliari, che si legherà al Pisa, il profilo individuato dal Napoli è Vanja Milinkovic-Savic del Torino.

Secondo quanto rilevato da Orazio Accomando, giornalista Mediaset, il portiere serbo avrebbe dovuto sostenere le visite mediche nella giornata di sabato scorso. Le visite sono slittate per consentire ai club di trovare l'accordo per Ngonge, che farà il percorso inverso. Nel frattempo i granata hanno scelto Franco Israel dello Sporting Lisbona per sostituire Milinkovic-Savic. Il portiere granata è reduce da una stagione con il maggior numero di parate (135) e secondo i dati Opta, ha evitato 12,6 gol. Nella classifica per % di parate è secondo solo a Svilar: 76% di parate, rispetto al 77% del portiere giallorosso.