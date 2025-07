Calciomercato Napoli, il borsino: in arrivo sesto e settimo colpo, intrigo Ndoye-Lookman

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

5 acquisti già a Dimaro ed il Napoli continua a spingere per completare il mercato e garantire al più presto l'organico al completo ad Antonio Conte. A poca distanza da Dimaro c'è il ritiro del Torino con cui ci sono due operazioni in dirittura d'arrivo. La cessione di Ngonge per 1mln di euro più un diritto (che il Napoli vuole trasformare in obbligo) a 11mln di euro e l'arrivo di Vanja Milinkovic-Savic per una cifra al di sotto dei 19mln di euro della clausola rescissoria. Il portiere ieri non ha preso parte al test amichevole, dopo aver svolto lavoro differenziato in mattinata. Ultimi dettagli e poi dovrebbe prendere direzione Dimaro, a circa un'ora d'auto. Non solo: ai dettagli burocratici anche l'accordo col Siviglia per Juanlu Sanchez (non convocato per il test con il Sunderland), il laterale dell'Under 21 spagnola individuato come vice-Di Lorenzo e appunto under in lista per liberare il posto a Beukema che da ieri s'è allenato in gruppo (ancora in attesa dell'ufficialità, ma a tutti gli effetti il quinto rinforzo). Già lunedì i rinforzi dunque dovrebbero diventare sette, in attesa dell'esterno offensivo: qui le cose vanno più a rilento perché c'è grande distanza col Bologna per Ndoye, che ha già l'accordo col Napoli ma da qualche giorno anche con il Nottingham che proverà l'assalto ai rossoblù che però vorrebbero tenerlo puntando ad un rinnovo del contratto (pare anche con una sua apertura). Il ds Manna ci riproverà, in attesa che il giocatore si schiarisca anche le idee, ma parallelamente lavora alle alternative provandoci anche per Lookman che ad oggi però pare preferire e valutare solo l'Inter.

Situazione Osimhen

Si entra nelle 24-48 ore decisive per arrivare all'ufficialità del passaggio al Galatasaray. I turchi hanno accontentato quasi tutte le richieste di ADL: sono arrivati ovviamente ai 75mln di euro complessivi previsti dalla clausola, ma stavolta con ben 40mln di euro da versare subito e ‘solo’ due rate da 17,5mln di euro da versare nel 2026 e non più nel 2027. Il Galatasaray ha accettato anche una clausola anti-Italia per due anni in cui Osimhen non potrà essere rivenduto in Italia mentre si tratta sulla percentuale di futura rivendita ed il 20% chiesto dal Napoli potrebbe essere eccessivo. Da parte del club azzurro c'è però la volontà e la necessità di chiudere la vicenda, che si trascina da troppo, oltre che per monetizzare anche per capire effettivamente il budget per la seconda fase del mercato estivo.

Le cessioni

Il Napoli deve sbloccare tante uscite sia per liberare le caselle ed i posti a chi entra, ma anche per monetizzare e ritoccare il budget: ad oggi ha incassato 9mln di euro dal Betis Siviglia per il riscatto di Natan, dal Cagliari ne sono arrivati 8 per il portiere Caprile ed il Napoli ne aveva già incassati 6 dal riscatto obbligatorio di Gaetano. Un milione dal Villarreal per Rafa Marin (riscatto a 15mln) e presto probabilmente anche un ulteriore milione per il prestito oneroso di Cajuste che ha messo in standby il Besiktas in attesa della Premier League. Già 24mln di euro che dovrebbero aumentare a breve: sono in uscita anche Zanoli, che piace al Bologna e potrebbe rappresentare anche una contropartita, Mazzocchi, gradito al Sassuolo, Ngonge che come detto vuole ritrovare Baroni al Torino, Folorunsho che è vicino al Cagliari ed il Cholito Simeone su cui ci sono tra le altre Siviglia, Genoa e Pisa. Da piazzare i giocatori non riscattati come Walid Cheddira, Alessio Zerbin e Jesper Lindstrom reduce da un infortunio con l'Everton e che è nel mirino del Wolfsburg.

Di seguito il riepilogo al 20 luglio ore 7.00

IN ENTRATA

De Bruyne 100% (svincolato)

Marianucci 100% (definitivo per 9mln, Empoli)

Ferrante 100% (definitivo per 0,1mln, NovaRomentin)

Rao 100% (svincolato)

Lang 100% (definitivo per 25mln + 2mln + 10% rivendita, Psv)

Lucca 100% (prestito a 9mln e obbligo di riscatto a 26mln, Udinese)

Beukema 100% (definitivo per 30mln + 3mln, Bologna)

Milinkovic-Savic 85% (Torino)

Juanlu 85% (Siviglia)

Ndoye 50% (Bologna)

Lookman 10% (Atalanta)

Chiesa 10% (Liverpool)

Musah 10% (definitivo per 25mln, Milan)

Nusa 5% (Lipsia)

Zhegrova 5% (Lille)

IN USCITA

Billing 100% (mancato riscatto)

Scuffet 100% (fine prestito)

Okafor 100% (mancato riscatto)

Gaetano 100% (obbligo di riscatto, 6mln)

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (diritto di riscatto a 9mln, Betis)

Rafa Marin 100% (prestito per 1mln e 15mln di riscatto)

Marranzino 100% (defintivo, Sambenedettese)

Rao 100% (in prestito, Bari)

Spavone 100% (in prestito, Guidonia)

Russo 100% (in prestito Guidonia)

D'Avino 100% (in prestito, Giugliano)

Obaretin 99% (in prestito)

D'Agostino 99% (in prestito, Giugliano)

Osimhen 99% (definitivo per 75mln, Galatasaray)

Zerbin 90% (prestito con obbligo condizionato, Pisa)

Simeone 90% (definitivo, Pisa)

Cajuste 90%

Ngonge 90% (Torino)

Folorunsho 90% (Cagliari)

Lindstrom 90%

Hasa 90% (in prestito)

Zanoli 90% (a titolo definitivo)

Sgarbi 90% (in prestito)

Vilardi 90% (in prestito)

Cioffi 90% (in prestito)

Ambrosino 90% (in prestito)

Vigliotti 90% (in prestito)

Marchisano 90% (in prestito)

Spavone 90% (in prestito)

Cheddira 90%

Mezzoni 90% (in prestito)

Coli Saco 90% (in prestito)

Iaccarino 90% (in prestito)

Vergara 80% (in prestito)

Mazzocchi 70%

Popovic 50% (in prestito)

Raspadori 30%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Ferrante

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Marianucci, Beukema

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Hasa, McTominay, Gilmour, De Bruyne

ATTACCO: Politano, Simeone, Raspadori, Ngonge, Neres, Lukaku, Lang, Lucca