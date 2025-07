Rileggi live Dimaro, day 5: seduta mattutina sotto la pioggia. 1vs.1 attaccanti-difensori e tiri dal limite

vedi letture

Si chiude qui il racconto dell'allenamento mattutino nel quinto giorno del ritiro di Dimaro. Restate su Tuttonapoli.net per il notiziario e ulteriori approfondimenti ed appuntamento alle 15 per la conferenza stampa di Lorenzo Lucca live sul nostro portale e sulle nostre app gratuite

12.11 - Termina qui l'allenamento mattutino, i campioni d'Italia fanno rientro negli spogliatoi.

12.00 - Termina l'esercitazione ed iniziano i tiri in porta dal limite dopo aver aggirato una sagoma.

11.58 - Aumenta l'intensità della pioggia e scende la temperatura a Dimaro.

11.49 - Esercitazione di uno contro uno attaccanti-difensori in una metà campo.

Sul lato sinistro del campo: i tre difensori sono Di Lorenzo, Marianucci e Mazzocchi; i tre attaccanti sono Zerbin, Raspadori, Lucca.

Sul lato destro del campo: i tre a difendere sono Obaretin, Juan Jesus, Lobotka; i tre ad attaccare sono Politano. Vergara e Anguissa.

In porta Turi e Ferrante, per ora non partecipa Olivera.

11.48 - Termina l'esercitazione, gli azzurri si trasferiscono sul campo principale.

11.35 - Vengono distribuite le pettorine e inizia l'esercitazione sul possesso nello stretto a massimo due tocchi.

In arancione: Marianucci, Juan Jesus e Zerbin.

In fucsia: Raspadori, Lobotka e Anguissa.

In blu: Obaretin, Mazzocchi, Olivera, Vergara e Di Lorenzo.

11.34 - Termina il lavoro atletico, gli azzurri si spostano sul campo 2 per un'esercitazione sul possesso palla.

11.18 - Il primo gruppo termina l'esercitazione e rientra negli spogliatoi.

11.12 - Entra in campo il secondo gruppo di azzurri per il lavoro atletico dietro alla porta, tra gli azzurri presenti c'è anche Olivera. Insieme all'uruguaiano ci sono Anguissa, Lobotka, Juan Jesus, Obaretin, Raspadori, Zerbin, Mazzocchi, Di Lorenzo, Marianucci, Lucca e Politano.

11.02 - Nuova esercitazione: palla ricevuta dalla trequarti spalle alla porta, dribbling su una sagoma e tiro in porta.

11.00 - Sfida accesa tra Rrahmani e Simeone, i due azzurri battagliano tra dribbling e tackle senza esclusione di colpi.

10.54 - Applausi per Noa Lang, che dopo aver superato il diretto avversario in dribbling va in rete.

10.49 - Nell'altra metà campo Ferrante e Turi si allenano nel gioco di piedi con due preparatori dei portieri.

10.48 - In una metà campo azzurri divisi in due gruppi, in porta Meret e Contini. L'esercitazione consiste nell'uno contro uno attaccanti-difensori.

In blu: Noa Lang, Zerbin e Vergara a sinistra, De Bruyne, Neres e Lukaku a destra

In fucsia: Rrahmani, Zanoli e Hasa a sinistra, Coli Saco, Beukema e Spinazzola a destra

10.45 - Termina l'esercitazione sul campo 2, gli azzurri si spostano sul campo principale.

10.35 - Esercitazione sul possesso palla agli ordine del vice di Conte, Stellini, massimo due tocchi.

In arancione: Hasa, Zanoli e De Bruyne.

In fucsia: Meret, Neres, Beukema, Lang, eRrahmani

In blu: Spinazzola, Coli Saco, Vergara, Lukaku e Simeone.

10.30 - Dopo la prima fase di lavoro senza palla, un gruppo di azzurri si sposta sul campo 2.

10.24 - Cancelli aperti, si accede allo stadio con qualche minuto di anticipo per le avverse condizioni meteo.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella quinta giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. La squadra di Antonio Conte torna a calcare il terreno di gioco dello Stadio Comunale di Carciato dopo l'allenamento pomeridiano di ieri. Giornata uggiosa stamani a Dimaro, i cancelli dello studio saranno aperti alle 10.30.