Ultim'ora Lookman, Romano smentisce: "C'è solo l'Inter, scorretto tirare in ballo il Napoli"

vedi letture

Le ultime sul futuro di Ademola Lookman, tra Inter e Napoli, arrivano da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato: "Parlare di sfida Napoli-Inter oggi sarebbe fuori luogo perché il Napoli non sta trattando Lookman adesso. Il club azzurro si era mosso un po' di tempo fa, ha fatto i suoi sondaggi, ma non c'è trattativa diretta tra Napoli e Atalanta o tra Napoli e gli agenti di Lookman. Se l'Inter non dovesse prendere Lookman si apriranno altri scenari e in quel caso il Napoli può entrare in gioco. Ma oggi dire che Lookman preferisca l'Inter al Napoli non è un qualcosa di corretto perché Lookman sta esclusivamente parlando con l'Inter.

Ha un accordo contrattuale con l'Inter. C'è da capire se l'Inter riuscirà ad avvicinarsi alle richieste dell'Atalanta o manterrà la posizione e l'offerta attuale da 40 milioni, contando sulla volontà del giocatore. Insomma è una questione strategica. E' una trattativa non facile perché l'Atalanta terrebbe volentieri Lookman, ma vorrebbe anche accontentare il giocatore. Ma i 40 milioni valgono per l'estero e non per l'Italia. L'Atalanta insiste sui 50 milioni di base minima. Continuano i contatti tra dirigenti e intermediari di quest'operazione. Il Napoli è focalizzato su altre cose e non su Lookman, poi se dovesse sfumare Lookman-Napoli si aprirebbero altri scenari".