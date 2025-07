Ultim'ora Simeone-Pisa, Sky: i toscani vogliono capire la volontà del Cholito, nuovo incontro in vista

vedi letture

Il Pisa continua a muoversi sul mercato per rinforzare l’attacco e regalare ad Alberto Gilardino un nuovo centravanti. Nella giornata di ieri, mercoledì 23 luglio, ci sono stati nuovi contatti con la Fiorentina per M’Bala Nzola. Il club viola spinge per una cessione a titolo definitivo, mentre il Pisa preferirebbe un prestito con diritto di riscatto. La trattativa procede lentamente, ma le parti restano in contatto per cercare un’intesa nei prossimi giorni.

Parallelamente, il Pisa non perde di vista la pista Giovanni Simeone. Il club nerazzurro ha in programma un nuovo incontro con l’entourage del giocatore per approfondire le sue intenzioni e capire se ci siano margini per imbastire una trattativa. Il "Cholito" rappresenta un'opzione ambiziosa per l'attacco di Gilardino, ma molto dipenderà anche dal futuro legato alla possibile trattativa con il Napoli. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.