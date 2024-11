Sky - Il Napoli lavora all'arrivo di un acquisto a gennaio: svelato il ruolo

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte parlando di mercato e di quelle che potrebbero essere le mosse del ds Manna per gennaio: “Difensore centrale per gennaio?

Mi aspetto che il Napoli possa compiere questo tipo di operazione, perché il passaggio alla difesa a quattro richiede due seconde linee di pari livello rispetto alle prime per mantenersi al vertice: Marin deve maturare, Juan Jesus è affidabile ma non basta numericamente. Non mi aspetto necessariamente un investimento oneroso, dipenderà dalle occasioni che si presenteranno. Immagino il club abbia già iniziato a sondare i profili interessanti per Conte. Dragusin? C’è stato qualche movimento non solo da parte del Napoli ma anche di altri club ma difficilmente il Tottenham se ne priverà".