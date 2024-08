Sky - Napoli-Gilmour, è fatta ma non può partire: il Brighton attende il sostituto

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Manna in Inghilterra ha passato la giornata con il Brighton e l’agente di Billy Gilmour.

Il Napoli ha ormai chiuso per il centrocampista scozzese, manca soltanto l’arrivo del sostituto. Il Brighton sta chiudendo con O’Riley per poi dare il via libero definitivo al Napoli per Gilmour. Ma l’operazione è in dirittura d’arrivo”.