Svolta De Bruyne: spunta data delle visite e può farle con un altro acquisto

vedi letture

Capitolo Kevin De Bruyne. Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, De Laurentiis lo ha di fatto annunciato e in questi giorni le parti stanno esaminando i contratti e alcuni dettagli relativi ai diritti d’immagine. Se sarà tutto risolto, Kdb potrebbe svolgere le visite mediche all’inizio della prossima settimana a Roma, magari già martedì assieme a Luca Marianucci, difensore già prelevato dall'Empoli in primavera e per cui manca poco per l'annuncio ufficiale. Sono loro le prime operazioni del Napoli sul mercato per un'estate che si preannuncia calda con tante cessioni e tanti acquisti.