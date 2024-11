Tmw - Napoli insiste per Bonny: sta pensando di regalarlo subito a Conte

vedi letture

Un impatto importante quello di Ange-Yoan Bonny nella nostra Serie A. L'attaccante del Parma ha trascinato la sua squadra alla vittoria nell'ultima sfida in casa del Venezia. Un gol importante, quello del 2-1, che è valso tre punti e un balzo importante in classifica per i ducali. Per lui 4 gol in totale. E immediatamente si è scatenato il mercato. Gennaio e, soprattutto, giugno sono ancora molto lontani ma il Napoli avrebbe già pensato di portarlo alla corte di Antonio Conte. Per il momento si tratta solamente di un'idea ma chissà che con il passare del tempo non possa trasformarsi in una vera e propria trattativa, come scrive Tmw.