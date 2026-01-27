Tutto su Juanlu: il Siviglia ha bisogno di far cassa, la cifra per chiudere

Oggi alle 06:40Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Juanlu Sanchez (22) resta il primo obiettivo per rinforzare la fascia destra. Il laterale spagnolo, prodotto della cantera del Siviglia, è stato uno dei tormentoni estivi di mercato ed è tornato alla ribalta in inverno. Il club andaluso ha bisogno di fare cassa entro il 30 giugno e vorrebbe il prestito con obbligo di riscatto, mentre il ds Manna sta provando a chiudere con il diritto di riscatto.

La cifra è più o meno simile a quella richiesta in estate dal Siviglia, tra i 15 e i 20 milioni di euro. Pista alternativa, ma italiana, è quella che porta a un altro calciatore polivalente, da 3-5-2, ovvero Niccolò Fortini (19) della Fiorentina, un under 23 italiano che il Napoli potrebbe acquistare in questa sessione di mercato. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola. 