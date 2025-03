Tuttosport - Il Napoli chiede Casadei al Torino: la risposta di Cairo

Napoli su Cesare Casadei. Il giovane centrocampista piaceva già a gennaio, quando era al Chelsea, e ora convince dopo le prime settimane positive con la maglia del Torino. Sull'ex Inter ci sono anche Milan e Fiorentina ma, come scrive Tuttosport, Cairo lo blinda: per il Torino è incedibile. Il Toro, infatti, in estate valuterà l'addio di Ricci: valore 40 milioni. Casadei era stato seguito dal Napoli prima dell'arrivo di Billing a gennaio. Caratteristiche chiare, mezzala di inserimento, già in gol in Serie A, Casadei è nel mirino degli azzurri ma sarà difficile convincere il Torino a cederlo subito.

