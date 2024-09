Tuttosport - Juventus su David: Giuntoli lo segue dai tempi del Napoli

Il gol numero 29 in carriera Jonathan David alla sua 54 presenza con il Canada ha coronato una prestazione ancora una volta maiuscola nell’amichevole di Kansas City contro gli Stati Uniti, vinta dal Canada per 2-1. L'ultima estate doveva essere quella del trasferimento dalla Ligue 1 a un top club europeo - sottolinea Tuttosport -, tanto che a giugno il presidente Letang, numero 1 del Lille, aveva ventilato l’ipotesi che il ragazzo potesse salutare la Francia e accasarsi altrove. Invece David non si è mosso anche per la valutazione del cartellino (una cinquantina di milioni).

Adesso, entrato nel suo ultimo anno di contratto con il Lille, è pronto a liberarsi a parametro zero in caso di mancato accordo per il rinnovo. La sua situazione in questo senso non attira solo i club di Premier League, Chelsea in testa, ma anche Inter e Juventus. In particolare Giuntoli lo insegue dai tempi di Napoli e stavolta, senza rinnovo, l’affare può davvero essere vicino, pur con la grande concorrenza che c’è per il centravanti.