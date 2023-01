50 sfumature di azzurro

Napoli Campione d'Inverno e miglior attacco del campionato. Osimhen capocannoniere questi i numeri della capolista

E sono 50… Cinquanta punti tutti meritati e averne lasciati solo 7 è un dato di fatto importante, della strapotenza di questa squadra. Un primo tempo difficile, a ritmi non elevatissimo e con il bus della Salernitana piazzato precisamente davanti ad Ochoa. Il Napoli con pazienza prova a scardinare la difesa dei granata ma succede veramente poco. La giocata capita a Osimhen che raccoglie un corner e si gira velocemente Ochoa in due tempi e con un po’ di fortuna si salva. La Salernitana non si muove e quando lo fa rischia di essere pericolosa con Piatek che trova Meret concentrato che respinge. Il tempo passa e un millimetro mette in fuorigioco Osimhen che insacca ma si alza la bandierina. Il gol arriva a tempo scaduto. Anguissa entra in area ben servito e la mette verso il centro la palla arriva a Di Lorenzo che insacca sotto la traversa. Il secondo tempo si apre con il raddoppio.

Azione manovrata ed Elmas che prova il tiro da fuori, palo pieno e palla che arriva ad Osimhen che non perdona. 2-0 e partita in ghiaccio. Azzurri che con il doppio vantaggio amministrano il match senza grossi patemi. La Salernitana non si danna l’anima e solo su un errore di Di Lorenzo e Lobotka riesce ad avere una giocata pulita per Piatek che indovina l’angolo ma Meret dice di no e la devia sul palo. Spalletti cambia poco e solo nel finale, senza però dare qualche minuto in più a qualche giocatore che meritava di subentrare, nessun problema, nessuna polemica ma alle volte bisogna dare spazio. Il Napoli gira a 50 punti era successo solo 2 volte con la Juve a 53 e l’Inter a 51. Il Napoli può arrivare a 100 punti perché questa squadra ha una fame da paura.