Non si molla, ma che sofferenza

Grandissimo primo tempo, nella ripresa il Napoli cala

Si torna a vincere, si torna a gioire ma il secondo tempo è tanta sofferenza. Il primo tempo è bellissimo. Il Napoli tornato al 4-3-3 parte fortissimo e con Politano passa in vantaggio. L’azione è veloce e il laterale si infila nel burro della difesa rossonera e immediatamente tira insaccando con Maignan battuto. Il Napoli è famelico e continua a spingere. Le azioni fioccano e il raddoppio arriva su una giocata di Buongiorno, palla per Gilmour che inventa e Lukaku che con un pizzico di fortuna batte ancora Maignan. Il Napoli spinge e potrebbe anche segnare ancora ma un po’ di imprecisione non porta al terzo gol. Il Milan dopo la sfuriata degli azzurri prova ad uscire dal guscio ma la difesa azzurra tiene bene. Nel finale Sozza si inventa un calcio di punizione al limite con i rossoneri che però non riescono a trovare la porta difesa da Meret. Il secondo tempo è gestione e sofferenza.

Il Napoli gestisce la palla per i primi dieci minuti poi cala, il Milan lo capisce e alza il baricentro. Conceicao mette Leao e riparte. Il Napoli regge con Meret che salva in un paio di occasione. Conte cambia ed entra Billing che purtroppo fa fallo in area su Hernadez. Dal dischetto Gimenez si fa ipnotizzare da Meret che sceglie l’angolo giusto. Il Napoli prova a destarsi dopo il rigore ma le forze sembrano essere poche e il Milan ne approfitta. Il gol arriva sull’ennesima giocata larga con Theo che serve al centro dove Jovic la butta dentro. Il Napoli deve soffrire come al solito. Sozza fa giocare il Milan e i rossoneri ci provano in tutti i modi ma fortunatamente sbattono sul muro azzurro. Non molliamo nulla, non lasciamo fuggire l’Inter ma ancora tanta sofferenza per tornare alla vittoria.