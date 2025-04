Nel segno di Scott. La vetta torna nostra

vedi letture

Nel segno di Scott, nel segno di un Napoli che non poteva sbagliare, nel segno di Antonio Conte. Il Napoli riconquista il primo posto ed è ora padrone del suo destino. Due fiammate di Scott e il primo tempo è nostro. Il Torino parte subito forte ma è il Napoli a passare. Gli azzurri giocano in velocità e Anguissa si butta dentro e serve McTominay che anticipa tutti e la mette dentro. Un gol bellissimo che apre la partita. Il Napoli contiene e il Torino sale alto ma non mette paura agli azzurri. Il Napoli quando accelera colpisce, e ancora una volta con lo scozzese. Stavolta ci pensa Politano che costruisce sulla fascia e ancora una volta la mette al centro e McTominay come un falco anticipa tutti e insacca. Il Napoli contiene e porta a casa un ottimo primo tempo.

Nella ripresa gli azzurri sembrano padroni del campo ma si sbaglia ancora troppo così come Billing che solo in area la butta sulla traversa su una giocata stupenda di Spinazzola. La gara resta bruttina ma senza grossi problemi per la formazione di Conte che gestisce il doppio vantaggio. Nel finale crampi e problemi muscolari fanno preoccupare il popolo azzurro che da stasera sogna ancora di più. Il Napoli chiude in attacco ma Billing e Simeone non riescono a trovare il terzo gol. Siamo primi, siamo lassù dove meritiamo tutto il resto è noia.