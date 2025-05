Tutto rimandato, ma che fatica

Tutto come prima, tutto rimandato all’ultima giornata. incredibile ma vero anche per la sofferenza finale e grazie ad una Lazio che ha strappato un degno pareggio a San Siro. È un primo tempo nervoso, un primo tempo non facile. Il Parma non si chiude, anzi offende. Gli azzurri sembrano tesi, provano a spingere ma Lukaku sembra troppo isolato. La pressione del Napoli sale con il passare del tempo ma sembra sempre troppo sterile. Il Parma ci prova da fuori con Sohm ma Meret alza sulla traversa. Il reparto difensivo del Napoli sembra un po’ preoccupato e in avanti ci prova Anguissa. Giocata spettacolare in un fazzoletto e calcia in caduta, la sfera supera Suzuki e finisce sul palo.

Il Napoli ci prova anche nel finale ma le giocate non preoccupano la difesa ducale. Il secondo tempo è uno strazio. L’Inter ci supera grazie anche al secondo gol dopo il pareggio della Lazio. Il Napoli prende prima una traversa con Politano, poi su calcio di punizione di McTominay ancora Suzuki la butta sulla traversa. Il problema che se non riesci a battere il Parma è difficile vincere i campionati. Gli azzurri non riescono mai a trovare la giocata veramente giusta. Il Parma difende, chiude tutto e ancora una volta riesce a far piangere il popolo azzurro. Il campionato non è finito ma con il Cagliari al Maradona non si deve più sbagliare!