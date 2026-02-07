Acciuffata per i capelli. Meritata ma quanta fatica

Pazzesco, incredibile, straordinario. Vittoria che forse hai anche meritato ma che stavi gettando ortiche. Un primo tempo incredibile, brutto, bello, strano, assurdo. Iniziamo malissimo. Neanche un minuto e Buongiorno regala un rigore al Genoa. Palla leggera all’indietro, Vitinha recupera la sfera entra in area e Meret lo ostacola. Massa non chiama poi il Var vede qualcosa e l’arbitro di Imperia assegna il penalty. Malinowsky dal dischetto porta in vantaggio il Grifone. Il Napoli sembra non sceso in campo e la reazione è imprecisa. Gli azzurri finalmente si destano e con azione veramente bella trovano il pareggio. Vergara pesca bene Mctominay che tira, il portiere del Genoa la respinge e Hojlund insacca. Il vantaggio pochi secondi dopo. Palla di Rrahmani a McTominay che calcia da fuori. Un diagonale secco e velenoso e palla in rete. Il Napoli la ribalta meritatamente ma nel finale soffre il Genoa che impensierisce Meret in almeno due occasioni, bravo il portiere azzurro soprattutto su Vitinha.

La ripresa resta incredibile. Il Napoli perde il centrocampo per l’uscita forzata di McTominay. Il Genoa ci crede ma ancora un errore pazzesco di Buongiorno che regala spazio e palla a Colombo che si invola e con un diagonale batte Meret. Il Napoli capitola anche con Juan Jesus che si fa espellere. Doppia am mozione e azzurri in dieci con Conte che deve creare Olivera centrale. Il finale è incredibile. Una sola palla buona capita in area e Vergara viene toccato in area. Con riluttanza Massa dopo l’intervento del Var assegna il rigore. Dal dischetto Hojlund con grande forza supera il portiere del Genoa. Una vittoria acciuffata per i capelli che ci deve far capire però tante cose.