Primavera, Fiorentina-Napoli 3-0 (Braschi 82’, Conti 90', 95'): vincono i padroni di casa

Oggi alle 16:50Giovanili
di Daniele Rodia

Brutta sconfitta per la primavera del Napoli. Gli azzurrini perdono per 3-0. Gara arrendevole per la squadra di Rocco che pensa più a difendere che ad attacare. Nel primo tempo la Viola non sembra infallibile e gli azzurri rischiano il vantaggio. Nella ripresa gli uomini di Galloppa reagiscono e calano il tris in 14 minuti

96' - FINISCE QUI!

95' - CONTI CALA IL TRIS. Destro preciso nell'angolino per il classe 2006 che chiude la gara

90' - 5' di recupero

90' - RADDOPPIO VIOLA! Conti chiude la gara! Trapani pesca Conti dietro la difesa del Napoli, l'attaccante della Viola non sbaglia il duello con Ferrante

86' - Assalto finale del Napoli che si concede diversi rischi

83' - Dentro Baridò, fuori De Martino

82' - GOL DELLA FIORENTINA! Braschi é il più veloce a sfruttare l'errore di Ferrante su un calcio di punizione e a ribadire in porta.

70' - Fuori Perrotti e Mazzeo, dentro Sturli ed Evangelista

66' - Gara priva di emozioni 

61' - Prova a reagire il Napoli con il destro su punizione di Cimmaruta ma la palla termina alta.

60' - Assedio Viola in questi minuti

53' - Occasione viola! colpo di testa di Montenegro da calcio d'angolo ma Ferrante ipnotizza e salva!

50' - Ci prova la Fiorentina

46' - Due sostituzioni, una per parte: dentro Montenegro fuori Bonanno, dentro Eletto per Garofalo

49' - Finisce il primo tempo. 

45' - 4' di recupero

40' - Fuori D'Angelo, dentro De Martino. Altro infortunio!

38' - Atzeni vicinissimo al gol! Contropiede viola con destro del centrocampista ma palla che esce di pochissimo

33' - Giallo per Boanno, brutto intervento su Raggioli

32' - Che occasione!!! Palla recuperata con pressione altissima, Raggioli trova il pallone ma incredibilmente spara fuori!

30' - Altro fallo della Fiorentina, per ora 0 ammonizioni.

29' - Preme il Napoli, pressione alta e palla recuperata. Uscita dal basso pessima per i ragazzi di Galloppa

26' - Prova a muovere la difesa della Fiorentina il Napoli con un ottimo giropalla

20' - Gara molto equilibrata per adesso.

12' - Fuori Kospo dentro Turnone nella viola a causa di un infortunio

6' - Prima fiammata anche della viola con Braschi che sfrutta la cavalcata di Bertolini ma non concretizza in porta. Il suo destro è ampiamente fuori

2' - Subiti pericolosi gli azzurri con il tentativo a giro di Cimmaruta: palla di poco fuori!

15.00 - Inizia la gara!

14.30 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:

FIORENTINA: Fei, Boanno, Sadotti, Bertolini, Deli, Braschi, Perrotti, Trapani, Kospo, Mazzeo, Atzeni. All. Galloppa

NAPOLI (3-5-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri, Genovese, Cimmaruta, Borriello, D'Angelo; Torre, Raggioli. All. Rocco.

11.40 - Ecco i convocati della gara: Barido; Borriello; Caucci; Cimmaruta; D'Angelo; De Luca; De Martino S; Eletto; Ferrante; Gambardella; Garofalo; Genovese; Gorica; lovine; Melnyk; Nardozi; Olivieri; Palomba; Pugliese; Raggioli; Torre.

Gli azzurrini di mister Rocco vogliono dare continuità dopo la grande vittoria contro il Cesena.