Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Scott eroico, Buongiorno drammatico. Hojlund decide, JJ ingenuo
Meret 6 - Dopo qualche secondo Buongiorno gli gioca un brutto tiro e lui è costretto a travolgere Vitinha. Grande intervento su Malinovskyi, non può nulla su Colombo.
Buongiorno 4 - Un errore inspiegabile e imperdonabile in avvio di gara. Sul 2-2 un altro pasticcio clamoroso che costringe Conte a richiamarlo in anticipo in panchina. Difficile anche infierire nel voto. Dal 60’ Beukema 6,5 Entra bene, in un momento difficile.
Rrahmani 6,5 - Al rientro dopo l’infortunio, deve un attimo ambientarsi nel nuovo schieramento disegnato da Conte. Torna nella sua posizione e prende il controllo.
Juan Jesus 5 - Uno con la sua esperienza non può, davvero non può, commettere quell’ingenuità a centrocampo essendo già ammonito. Lascia i compagni in dieci.
Gutierrez 5,5 - Tiene bene la posizione, ma non sfonda. Ha una grande occasione al 62’ ma non è abbastanza cattivo.
Lobotka 6,5- Tocca un’infinita di palloni e li gestisce anche bene. Scherma diverse situazioni nel momento di grande pressione del Genoa.
McTominay 8 - Fa le prove generali, ma spara alto. Poi si mette in proprio: il destro da cui nasce l’1-1, poi la bordata all’angolino per ribaltare il risultato. Stringe i denti e gioca nonostante un fastidio fino alla fine del primo tempo. Dal 46’ Giovane 5 Sbaglia praticamente tutti i palloni che tocca. Dal 77’ Olivera sv
Spinazzola 6,5 - Subito qualche guizzo, mette in grande difficoltà Norton Cuffy ed è uno dei pochi che crea occasioni.
Vergara 6 - Qualche errore di troppo in avvio, dove non riesce a trovare la giusta posizione. Conte lo sposta a sinistra nel secondo tempo ma le cose non migliorano. Ha però il merito di procurarsi il rigore decisivo.
Elmas 6- Si accentra molto, ma non trova spazi. Con l’uscita di McTominay si sacrifica in zona centrale accanto a Lobotka
Hojlund 7,5 - Duello molto fisico con Hojlund, che lo galvanizza. Lesto a ribattere in gol il tiro deviato di Scott. Tanto movimento, ma pochi palloni giocabili. Ha un pallone pesantissimo da calciare sul rigore e col brivido lo realizza.
Conte 7 - Due errori incredibili di Buongiorno, l’ingenuità di Juan Jesus e l’infortunio di McTominay. Come si può pensare di dargli delle colpe? Questa squadra ha il suo cuore.
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
