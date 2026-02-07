Vittoria folle! Vivi il post-partita su Radio Tutto Napoli: scrivici o chiamaci in diretta
Prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Siamo live dal lungo pre-partita ed ora è in onda il post-partita in "Napoli in Campo" con Antonino Treviglio, Christian Marangio, Fabio Tarantino ed i nostri opinionisti. Ovviamente i protagonisti siete in primis voi ascoltatori (messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure telefonate allo 081-17974125). Ora vivi insieme a noi il post-partita.
Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, ascoltarci/vederci sul sito CLICCANDO QUI o con le nostre app:
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
