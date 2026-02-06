Foto Sta nascendo il nuovo Maradona: via pista, terzo anello aperto e nuova capienza, i dettagli

Nuovo Maradona, ci siamo. Aumento capienza, via la pista, apertura terzo anello: queste alcune delle tante novità per la rincorsa della città a Euro 2032. Incontro tra Comune di Napoli e i delegati della FIGC, questa mattina, per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dello stadio Maradona in vista di Euro 2032. Dalla Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, è stato l’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, ad illustrare ai rappresentanti della FIGC collegati da remoto l’aggiornamento dei lavori del Maradona.

"Abbiamo presentato lo stato di avanzamento del progetto per il nuovo Maradona – ha spiegato l’assessore Cosenza - in particolare il progetto di tutta la sistemazione interna con il nuovo primo anello a ridosso del campo. Il progetto è completamente realizzato in modalità BIM, che consente una grande precisione e flessibilità. Nelle immagini l’attuale posizione non simmetrica del campo e quella nuova, centrata, con gli spalti ravvicinati: sezioni strutturali e viste che rispettano perfettamente la futura visibilità conseguente al progetto. Tutti i posti rispettano i requisiti UEFA sulla visibilità”.

Tra le novità, come spiegato già nei giorni scorsi, la riapertura del terzo anello senza vibrazioni, l'eliminazione della pista d'atletica e anche la presenza di Sky Box. Inoltre ci saranno anche novità sui parcheggi. La copertura inoltre verrà allungata. Con la planimetria mostrata dall'amministrazione comunale si scopre che la distanza tra curve e campo sarà di 27 metri mentre quella tra distinti e tribune e campo sarà di 12 metri. Distanza dunque ridotta tra campo e i vari settori senza pista d'atletica. Al momento, infatti, tra curva e campo la distanza è di 41,5 metri e tra distinti e tribune e campo è di 31,5. Dunque si recupererebbero in questi casi 20 metri. I lavori si svolgeranno senza chiusura dello stadio ma solo dei singoli settori. Dunque il Napoli potrà continuare a giocare al Maradona durante la fase di restyling. Ecco come diverrebbe lo stadio con la riapertura del terzo anello e senza pista di atletica: