ADL non si espone: "Scudetto-Champions? Non faccio previsioni. Palla va dove Dio vuole"

vedi letture

"Io non mi permetto di fare nessuna previsione. Il calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole. Qualche volta va la direzione giusta qualche altra volta nella direzione sbagliata. Quindi siamo tutti quanti nelle mani di Dio".

Così, a margine dell'inaugurazione del Villaggio della Salute per la Race For The Cure a Roma, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in merito alla finale di Champions tra Inter e Paris Saint-Germain e alla lotta per lo scudetto. Le sue parole sono state riportate da Ansa. Grande attesa per i verdetti di questo entusiasmante finale di stagione. La finalissima Champions ci sarà il 31 maggio a Monaco. La settimana prima, la fine del campionato con l'ultima giornata nel weekend del 24-25 maggio. Date ufficiali ancora da definire. Al momento il Napoli è avanti di 3 punti rispetto all'Inter a 3 giornate dal termine del campionato.