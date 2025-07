Ndoye costa troppo, rispuntano Lookman e Chiesa: la strategia per l'altro esterno

Nunez o Lucca? L’investimento relativo all’attaccante - che arriverà dopo l'addio di Osi col tesoretto per la cessione del giocatore al Galatasaray - condizionerà anche quello sull’esterno sinistro offensivo che dovrà completare la coppia con Lang: la distanza con il Bologna per Dan Ndoye, 24 anni, è ancora ampia, ma nei prossimi giorni si entrerà nel vivo; sempre in piedi l’ipotesi Ademola Lookman, 27 anni, anche se la cessione di Retegui costringerà l’Atalanta a rivedere i piani. A proposito: la Dea ha chiesto info per Lucca. E ancora: Chiesa è un’opzione da tenere sempre sullo sfondo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo.