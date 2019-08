Ancelotti: "Stiamo crescendo! Gara vera in uno stadio caldo contro un Marsiglia più avanti fisicamente"

"E' stata una buona prova di carattere in test duro". Carlo Ancelotti commenta il successo del Napoli a Marsiglia, come riportato dal sito ufficiale del club azzurro: "Abbiamo giocato in un clima molto caldo e la gara, a dire il vero, ha conservato il carattere di una partita vera, non certo con l'intensità di una amichevole"

"Il Velodrome è uno stadio che fa sentire la sua pressione e devo dire che la squadra ha risposto bene. Abbiamo giocato contro un avversario che ha una ottima organizzazione e che può mettere sotto chiunque soprattutto in casa. Noi siamo stati bravi a tenere il confronto e a rispondere con ritmo alto. Il successo credo sia legittimo, anche se siamo ancora in una fase di preparazione".

"Loro hanno un allenatore che stimo tanto ed ero certo che avrebbero giocato una partita di grande intensità. Noi abbiamo dato segnali positivi per certi versi e meno positivi per altri.

In generale però stiamo crescendo, ci sono cose molto buone mostrate ma anche alcuni aspetti da limare e migliorare. Sono soddisfatto in generale della prestazione. Un buon test contro un avversario più avanti di preparazione"