Buon Anno da Tuttonapoli.net!

Un felice 2025 a tutti i lettori di Tuttonapoli! Che sia per i nostri lettori un anno di serenità, amore e salute e per il nostro Napoli un anno di grandi successi. Cogliamo l'occasione anche per ringraziarvi per il vostro immenso affetto che proveremo a ripagare anche nelle prossime ore assicurandovi, la solita copertura: approfondimenti, podcast, calciomercato e le nostre abituali rubriche sugli azzurri e sull'anno appena terminato.

Un anno dai due volti quello del Napoli, capace di ribaltare però nella seconda parte i disastri della prima, meraviglioso invece è stato quello del nostro portale e che ci ha confermati leader dell'informazione on line partenopea con nuovi record di accessi. Vi ricordiamo che, anche senza pc, potete seguirci in questi giorni di festa con le nostre app gratuite per Apple e Android, le più scaricate sul Napoli e sempre più complete anche con le notifiche push (per gol e ultim'ora senza aprire l'app).

AUGURI DA TUTTONAPOLI.NET!