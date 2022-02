Che brutta figura! Barcellona superiore ma quanti errori noi…

Un Napoli surclassato dal Barcellona che è nettamente superiore

Un risultato rotondo, netto, che ci da la misura di una sconfitta brutta e meritata. La gara finisce tra gli olè degli spagnoli che passeggiano su un Napoli inferiore in tutto.

Un primo tempo pazzesco. Un primo tempo a mille all’ora, eppure sembrava tutto compromesso dopo solo un quarto d’ora. Il Barcellona è una furia e, aiutato da un errore di Insigne su corner, infila una ripartenza micidiale che porta Jordi Alba a trovare il vantaggio anche troppo facilmente. Il Napoli sembra imbambolato e De Jong raddoppia sull’ennesima palla persa. Meret sembra fermo anche nelle azioni successive dove gli spagnoli rischiano di fare anche il terzo. La costruzione dal basso non riesce mai, ma il Napoli con una fiammata di Osimhen trova il penalty. Il Var salva l’arbitro che aveva dato punizione al limite. Dal dischetto Insigne non sbaglia. Il Barcellona non molla e cerca di ripartire e far ancora male. Il Napoli con determinazione e fortuna si salva. Siamo però troppo remissivi nei contrasti mentre gli avversari ci giocano sempre duro. Il Barcellona al 44’ trova ancora la porta troppo facilmente con Pique che insacca. Il Barcellona, nella ripresa, fa ancora la voce grossa e con un azione manovrata segna anche il quarto gol. Abumeyang in piena area batte ancora Meret. Spalletti fa un po’ di cambi e arrivano nel finale anche i fischi per Insigne sostituito da Petagna. Inutile nel finale il gol di Politano che in area batte il portiere del Barca.

Due parole sull’arbitro russo. Permissivo anche troppo con il gioco maschio del Barcellona, sempre lontano dal gioco e manca l’ammonizione a Ter Stegen sul rigore. Bocciato. Da rivedere tante cose, la condizione fisica, la costruzione dal basso, le trame di gioco a centrocampo e le idee in attacco. Spalletti doveva capire che qualcosa non ha funzionato in queste ultime gare. Barcellona superiore in tutto ma non si può giocare così svogliati.