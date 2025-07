Affondo per Miretti della Juve! Sky: prestito con obbligo o a titolo definitivo, le cifre

vedi letture

Il Napoli spinge per Fabio Miretti a centrocampo: il giocatore potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Operazione tra i 10 e i 15 milioni di euro con la Juve. Lo scrive Gianluca Di Marzio su X. Potrebbe dunque essere lui il sesto centrocampista per completare il reparto. Miretti ha concluso l'ultima stagione in prestito al Genoa. Manna lo conosce decisamente bene avendolo visto crescere nella Juve Next Gen.

"Il Napoli spinge per arrivare a Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus. L’operazione potrebbe farsi a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Cifre che vanno tra i 10 e i 15 milioni di euro. Mentre al giocatore, gli azzurri offrirebbero un contratto da 4 anni a circa 1,5 milioni di euro. Nei prossimi giorni si capirà se ci sarà la volontà di portare avanti l’eventuale trasferimento".