Lang a Crc: "Voglio divertirmi e far divertire! Stanco per gli allenamenti. Rigore? Può capitare..."

vedi letture

Con il format "Voci dal Ritiro", CRC, radio partner della SSC Napoli, intervisterà ogni giorno un calciatore del Napoli dal ritiro di Dimaro. Oggi è intervenuto ai microfoni dell’emittente Noa Lang. Di seguito le sue parole: "Come vanno gli allenamenti? Sono un po' stanco, ma va bene per la pre-season. Credo che l'allenamento stia andando davvero bene, mi sto adattando: non vedo l'ora che inizi la stagione.

Napoli-Arezzo? Penso che fosse importante mettere un po' di minuti nelle gambe, dopo una settimana pesante di allenamento. Abbiamo creato molte occasioni, solo che non abbiamo segnato, ma era la prima volta che giocavamo tutti insieme, quindi per ora va bene.

Il rigore? Questo è quando un'ala difende (ride ndr), può capitare. Voglio che tutti si divertano quando ho la palla, rendere il gioco più semplice per i miei compagni di squadra, creare un sacco di occasioni e rendere divertente vedermi giocare e veder giocare la squadra. Questo è il mio obiettivo.

Ambientarmi in Serie A? Penso che se sei un buon giocatore, puoi giocare ovunque. Sto conoscendo tutti: la squadra, l'ambiente, il campionato ed il paese. Non sarà un problema, un passo alla volta, penso di essere pronto. Lavorare con Conte è bello, mi piace uscire dalla mia confort zone: in Olanda l'intensità era minore. Penso che questo lavoro è ciò di cui si ha bisogno per diventare un giocatore migliore, più completo e più forte. Per i tifosi? Forza Napoli Sempre".