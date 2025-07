Ndoye-Napoli, Moretto: "Offerta ufficiale in stile Lucca da 40mln! La risposta del Bologna"

Novità per Dan Ndoye. Primo nome per l'attacco, per la batteria degli esterni. Ne parla Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. "Il Napoli sta cercando di concentrarsi sull'esterno. Avanzata nuova proposta ufficiale al Bologna per Ndoye. Proposta in stile Lucca: la formula è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. La stessa per l'attaccante arrivato dall'Udinese. Queste le cifre: 9 milioni per obbligo a 26 e 5 milioni di bonus. Pacchetto totale da 40 milioni di euro. Il Napoli dovrà sicuramente superare due ostacoli.

Il primo è il Bologna che continua a valutare il giocatore una cifra leggermente superiore. E poi c'è un altro ostacolo: questa è una formula che favorisce il Napoli. Bisognerà capire se il Bologna è disposto ad accettarla. Non solo. Poi c'è il fattore Premier con il Nottingham che continua a volere con forza lo svizzero e ha già fatto un'offerta da 30 milioni e ne farà un'altra. La Premier suscita un discreto fascino sul giocatore. La partita è ancora molto aperta".