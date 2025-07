Milinkovic-Savic va al Napoli! Mediaset: "Domani le visite mediche"

Vanja Milinkovic-Savic sarà presto un nuovo portiere del Napoli. Orazio Accomando di Sportmediaset su X fa sapere che il numero uno serbo svolgerà domani le visite mediche. "Domani le visite di Milinkovic-Savic con il Napoli e quelle di Ngonge con il Torino. I granata adesso possono completare burocraticamente l’acquisto di Franco Israel". Milinkovic-Savic era stato accostato da tempo al club azzurro, già prima dell'ufficialità del rinnovo di Meret. Piaceva al Napoli e piaceva a Conte, trattativa ormai conclusa, ci siamo.

Milinkovic-Savic, anni 28, è stato tra i migliori portieri dell'ultimo campionato e ha due doti: è un para-rigori e ha una grande tecnica di base. In carriera ha iniziato come centrocampista. Personalità, qualità nei rilanci e grande fisicità essendo alto 2,02 metri. Insomma, doti che intrigano. Il Napoli ci ha pensato come alternativa a Meret nell'anno del ritorno in Champions League. Starà poi a Conte decidere di volta in volta come gestirli. Sarà interessante capire quali saranno le gerarchie dato il notevole investimento del club azzurro per la porta.