“Diventerà fortissimo”: ora Spalletti ci dirà se ci credeva davvero

Da una parte una maggiore esperienza di Malcuit per una gara così delicata, dall’altra la voglia di emergere di un ragazzo del 2000

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tempismo è una dota innata. Cogliere le occasioni che il destino ti recapita inattese, saper sfruttare ogni secondo come fosse l’ultimo. C’è sicuramente un bizzarro disegno delle stelle negli ultimi giorni di Alessandro Zanoli, catapultato in campo in un match delicatissimo contro l’Udinese col risultato ancora difendere ed una fascia da presidiare dopo il ko di Giovanni Di Lorenzo.

Il proprietario di quella corsia, l’ex Empoli, resterà fuori probabilmente per quattro settimane e Spalletti sarà dunque chiamato a trovare un sostituto. I nomi sono due: Kevin Malcuit e appunto Zanoli, con l’ulteriore possibilità (non a Bergamo perché squalificato) di valutare lo slittamento sulla fascia di Rrahmani. A prescindere dalle ulteriori valutazioni però, a giocarsi una maglia da titolare saranno il francese ed il classe 2000 nativo di Carpi.

“A Zanoli ho detto di stare tranquillo, diventerà un calciatore fortissimo. Quando non giochi spesso può esserci un calo di autostima, ma noi sappiamo la sua forza e la sua qualità” ha dichiarato Spalletti dopo l’ultima gara al San Paolo. A fare la differenza, nel ballottaggio verso Bergamo, saranno le sensazioni che il tecnico riceverà dai due candidati durante gli allenamenti di queste due settimane.

Ci sarà tempo (si gioca il 3 aprile) per valutare tutte le possibilità. Da una parte una maggiore esperienza di Malcuit per una gara così delicata, dall’altra la voglia di emergere di un ragazzo che in allenamento ha sempre trasmesso sensazioni positive, al punto da guadagnarsi nei ritiri estivi la conferma da parte di Spalletti. Se Luciano ci crede davvero a quel ‘Diventerà fortissimo’, forse la scelta è stata fatta. È tempo di dare spazio a qualche giovane per testarne le capacità.