Due acquisti a parametri zero (molto esperti): una grande novità con Conte

Il Napoli è vicino a Leonardo Spinazzola e Mario Hermoso. Affari difficili, molto difficili, perché non è mai facile trovare l’intesa economica su basi ragionevoli con chi, come l’ex Roma e l’ex Atletico Madrid, si ritrova libero da vincoli contrattuali e può dunque negoziare il proprio futuro alzando le pretese.

Sull’esterno ex Roma e sul centrale liberatosi dai Colchoneros, il Napoli è da tempo molto vigile. Ci sono stati colloqui e chiacchierate anche molto approfondite, al punto da portare il club azzurro a ritrovarsi in pole position nella corsa ai due parametri zero, individuati da Conte e Manna come pedina funzionali al nuovo progetto Napoli.

Una novità rispetto al passato. La storia del Napoli di Aurelio De Laurentiis ci racconta, in maniera abbastanza assidua, una poca familiarità con questo tipo di affari e con la ricerca del colpo a costo zero. Solitamente i parametri portavano sempre altrove: prospetti ancora non affermati, da pagare a cifre ragionevoli con la possibilità di risparmiare però sugli ingaggi, da sempre aspetto a cui l’amministratore Chiavelli ha fatto grande attenzione. Con l’avvento di Conte e di Manna sembra esserci una piccola inversione di tendenza: sì allo svincolato, se può arrivare a ingaggi non esorbitanti e capaci di arricchire la squadra sul piano tecnico e su quello dell’esperienza. Spinazzola ed Hermoso sono lì, in attesa di un cerchio che va chiuso…