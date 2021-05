Edo De Laurentiis sui social: "A noi un gol regolare non convalidato. Mazzoleni al bar non al Var"

L'operato degli arbitraggi di Napoli-Cagliari e Udinese-Juventus non è piaciuto alla dirigenza azzurra. Il vice presidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, si è sfogato sui social attraverso delle 'stories' Instagram: "A noi un gol regolare non convalidato, a loro come al solito un gol convalidato non regolare... che tristezza..."

Il vice presidente in un successivo post ha attaccato anche il Var e Mazzoleni: "Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo della SSCNapoli a spiegare tutti i vari interventi arbitrali, utilizzo VAR... e poi? Accade l'impossibile. Mazzoleni al bar non al Var".