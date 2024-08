Sky - Il Napoli non aspetta più! Vuole subito Lukaku col rischio di avere anche Osimhen

Il Napoli con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato spinge sul mercato per accontentare Antonio Conte. David Neres resta un obiettivo forte ma la priorità di Conte e del club - riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport - è quella di completare l'attacco con Lukaku. Il Napoli vorrebbe anticipare l'arrivo di Lukaku a prescindere dalla cessione di Osimhen che ad oggi non si sblocca.

L'attaccante belga è l'obiettivo di Conte da inizio mercato e il giocatore stesso non vede l'ora di completare il trasferimento. Il Napoli a fine mercato - riporta l'esperto di mercato di Sky - potrebbe quindi anche trovarsi clamorosamente con Lukaku e Osimhen in squadra. In ogni caso gli azzurri ci proveranno per Lukaku per una cifra intorno ai 30 milioni di euro e non con la clausola che chiede il Chelsea di circa 43 milioni.