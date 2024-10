Ufficiale Lobotka, l'esito degli esami e la prima stima sui tempi di recupero

Il Napoli continua la preparazione in vista del match contro l'Empoli, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena. Come si legge sul sito ufficiale del club azzurro: "Buongiorno, Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lobotka, Ngonge e Raspadori sono rientrati dagli impegni con le Nazionali. Lobotka si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro".

Per problemi di questo tipo di solito lo stop è di 10 o 15 giorni al massimo. Lobotka dunque non ci sarà alla ripresa del campionato contro l'Empoli e dovrebbe dare forfait anche con il Lecce, per provare a rientrare poi per la sfida contro il Milan in programma il 29 ottobre. Questa la prima stima sui tempi di rientro in attesa di seguire il recupero dello slovacco.