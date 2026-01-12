Ufficiale Meret, nuovo infortunio! Trauma distorsivo alla spalla: la nota SSCNapoli

Non c'è pace per Alex Meret in questa stagione: il portiere italiano si era riaggregato alla squadra da appena tre partite, dopo l'infortunio alla mano che lo aveva tenuto ai box per 15 gare, e adesso ecco un nuovo stop. Come riportato dalla SSC Napoli nel report odierno, Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra: ancora da valutare la precisa entità dell'infortunio e di conseguenza i tempi di recupero.

Di seguito il report della SSC Napoli: "SSC Napoli Training Center- Dopo il match del Meazza gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato contro il Parma. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica. Nel corso dell'allenamento Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra".