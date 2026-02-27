Podcast Maldonado: "Conte deve restare anche per valorizzare gli acquisti"

Ruben Maldonado, ex difensore del Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video: "Verona? Non è una partita da sottovalutare. Il Napoli ha bisogno di punti, è in zona Champions e deve difendere il vantaggio che ha sulla quinta in classifica. Inoltre, per quanto riguarda l’ultima partita, devo dire che il Napoli non ha meritato la sconfitta per come è andata a finire. Dopo che hanno annullato il gol a Højlund, secondo me ingiustamente, l’Atalanta ha ritrovato le sue forze proprio in seguito a quell’episodio."

Quanto può pesare l’assenza di Rrahmani fino a fine campionato? E secondo te prima o poi si tornerà alla difesa a quattro?

"Quest’anno purtroppo c’è stata tanta sfortuna con i numerosi infortuni che ha avuto il Napoli. Rrahmani è stato un punto di riferimento in difesa negli ultimi anni, nei due scudetti: è sempre un giocatore importante. Però devo dire che, nonostante queste assenze, sono venuti fuori giovani interessanti. Io vorrei guardare anche gli aspetti positivi di questa stagione: sono emersi ragazzi come Vergara, che sta trovando spazio, e altri giovani che rappresentano il futuro del Napoli. Per me è positivo che possano avere minuti e crescere in vista delle prossime stagioni."

Rivalità con Verona?

"Sì, è vero, c’è sempre stata questa rivalità. L’ho vissuta anch’io quando eravamo in Serie B e siamo andati a giocare a Verona. Come hai detto tu, loro si stanno giocando le ultime possibilità per rimanere in Serie A. Giocare contro il Napoli è già di per sé una motivazione in più per qualsiasi avversario, ma per il Verona lo è ancora di più perché ha bisogno di punti per cercare di restare in categoria."

Questo Napoli, tornando alla vittoria, può chiudere presto il discorso Champions, considerando anche lo scontro diretto tra Roma e Juventus? O siamo troppo ottimisti?

"Sì, sono d’accordo con te. Il Napoli deve assicurarsi il posto in Champions il prima possibile. Questa settimana Roma e Juventus si affrontano e potrebbero perdere punti. Proprio per questo è ancora più importante la partita di Verona, anche perché arrivi da una sconfitta. Vincere ti darebbe slancio e maggiore tranquillità."

Secondo te è giusto continuare con Antonio Conte?

"Sappiamo tutti cosa rappresenta Antonio Conte. L’anno scorso, dopo un’annata non buonissima iniziata con Rudi Garcia, è arrivato lui ed è stato vinto lo Scudetto. Quest’anno, nonostante i tanti infortuni, il Napoli è in zona Champions. La squadra è stata costruita per lottare per obiettivi importanti, ma le tante assenze hanno inciso. C’è ancora un anno di contratto e penso che si possa tranquillamente continuare con lui, anche per dare continuità al progetto e valorizzare gli acquisti fatti."

Kevin De Bruyne può essere ancora il giocatore più forte del Napoli e l’uomo chiave per il futuro?

"È un giocatore di grandissima qualità, non lo dico io ma lo sappiamo tutti. Purtroppo non si è espresso al meglio ed è stato fuori a lungo per infortunio. Secondo me questi mesi saranno importanti per lui e per il Napoli, per capire se c’è ancora quella voglia che aveva quando è arrivato. Io spero davvero che possa tornare ai suoi livelli in questo finale di stagione, perché sarebbe fondamentale anche in vista dell’anno prossimo."