Bergomi fa discutere: "Flop Inter? Non come il Napoli 30° e Bodo il più difficile!"

Giuseppe Bergomi cita il Napoli nel termine di paragone con l'Inter che esce agli spareggi nel doppio confronto con il Bodo: "Non è come l'eliminazione del Napoli, è arrivato 30°. L'Inter ha avuto l'avversario più difficile delle tre ai playoff. lo non mi fermo al nome Bodo: come stanno in campo, l'organizzazione, come correvano, forti fisicamente, tecnicamente bravi. Arrivavano da vittorie importanti". Queste alcune delle sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport.

Quando gli viene chiesto se il Bodo/Glimt è meglio del Borussia Dortmund, lui risponde così: "L'Inter perde 5 partite in Champions e vince con i tedeschi fuori casa. Non ce l'ho col Napoli, ma si ferma ancora prima. I nerazzurri non hanno scelto. lo sto alle parole di Chivu: i ragazzi hanno dato tutto. Negli ultimi 24 giorni hanno fatto 8 partite. Mi porto le mie convinzioni, so che sono solo in quel che dico, ma l'Inter è una squadra che deve avere brillantezza, perché ha l'età media alta, tanti giocatori oltre i 30-35 anni. Mancava il capitano, c'erano assenze importanti. E c'è l'avversario".