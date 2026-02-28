Yilmaz colpo per il futuro? L'agente: "Giocare in una big è sempre un'opzione"

Tuncay Maldan, agente di Baris Yilmaz, esterno del Galatasaray, è intervenuto al sito "Gonfia la Rete".

Pensi che dopo queste prestazioni in Champions League potrebbe fare il salto in un grande club?

"Ha sempre puntato a giocare nei grandi campionati ed è stato contattato in passato da grandi club europei e anche sauditi, ma il Galatasaray finora non ha accettato nessuna offerta perché lo considera molto importante per la squadra e oggi ha dimostrato ancora una volta perché il Galatasaray non lo ha lasciato andare finora".

Il Napoli ti ha mai contattato?

"Non ufficialmente".

Il Napoli può essere un’opzione per il futuro di Yilmaz?

"Per il momento ha grandi ambizioni con il Galatasaray in Champions League e nel campionato nazionale, ma in futuro giocare in club importanti in Europa è sempre un’opzione".