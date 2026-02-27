Ultim'ora

Napoli su Tonali, Romano: "Può tornare in Italia, azzurri in prima fila"

Oggi alle 20:50In primo piano
di Fabio Tarantino

Sandro Tonali potrebbe lasciare il Newcastle nella prossima finestra di calciomercato estiva. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, c'è una forte possibilità che il centrocampista italiano, 25 anni, faccia le valigie in estate, con un ritorno in Italia indicato come l'opzione più probabile.
Tra i club interessati, il Napoli sembra essere in vantaggio e la Juventus particolarmente determinati a chiudere l'operazione. Tuttavia, lo stesso esperto di mercato avverte che qualsiasi trattativa si preannuncia cara e complessa per i club interessati. Con Roma e Arsenal spettatrici interessate.

