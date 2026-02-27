Napoli su Tonali, Romano: "Può tornare in Italia, azzurri in prima fila"
Sandro Tonali potrebbe lasciare il Newcastle nella prossima finestra di calciomercato estiva. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, c'è una forte possibilità che il centrocampista italiano, 25 anni, faccia le valigie in estate, con un ritorno in Italia indicato come l'opzione più probabile.
Tra i club interessati, il Napoli sembra essere in vantaggio e la Juventus particolarmente determinati a chiudere l'operazione. Tuttavia, lo stesso esperto di mercato avverte che qualsiasi trattativa si preannuncia cara e complessa per i club interessati. Con Roma e Arsenal spettatrici interessate.
Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro